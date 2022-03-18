Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок ВСУ «Искандерами»

Российские военные с помощью «Искандеров» уничтожили пусковые установки ВСУ

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Российские военные использовали ракетные комплексы «Искандер» для уничтожения пусковых установок вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Ранее ВСУ использовали две ракеты «Точка-У» с кассетными частями для обстрела Мелитополя. Запуски были осуществлены из города Запорожье, расположенного на севере от обстрелянного Мелитополя. Обе ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Российские военные зафиксировали места пуска украинских ракет и ударили в ответ «Искандерами». Обе пусковые установки, использовавшиеся для обстрела Мелитополя были уничтожены.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех систем ракетно-залпового огня ВСУ. Всего с начала спецоперации по демилитаризации Украины было поражено 138 установки РЗСО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Ален Делон захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии
ЛНР взяла под контроль почти все населенные пункты в Луганской области
США заплатят до 500 миллионов рублей за помощь в поиске яхт российских олигархов
Экс-советник президента США призвал учесть интересы России
Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным «хоть завтра»
Российская школьница попыталась продать племянницу
Стало известно об уничтожении скрытого узла связи ВСУ российскими военными
В Казахстане обеспокоились из-за поставок медикаментов с Украины
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине
Турецкая сеть фастфуда собралась заменить «Макдоналдс» в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.