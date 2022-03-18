Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок ВСУ «Искандерами»

Российские военные с помощью «Искандеров» уничтожили пусковые установки ВСУ

Российские военные использовали ракетные комплексы «Искандер» для уничтожения пусковых установок вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Ранее ВСУ использовали две ракеты «Точка-У» с кассетными частями для обстрела Мелитополя. Запуски были осуществлены из города Запорожье, расположенного на севере от обстрелянного Мелитополя. Обе ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Российские военные зафиксировали места пуска украинских ракет и ударили в ответ «Искандерами». Обе пусковые установки, использовавшиеся для обстрела Мелитополя были уничтожены.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех систем ракетно-залпового огня ВСУ. Всего с начала спецоперации по демилитаризации Украины было поражено 138 установки РЗСО.