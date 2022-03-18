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В Китае посмеялись над «международным сообществом»

Представитель МИД КНР Лицзянь высмеял апелляции Запада к «международному сообществу»

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высмеял постоянные апелляции Запада к понятию «международное сообщество». Шуточную публикацию с сатирическим высказыванием дипломат выложил на своей странице в Twitter.

Лицзянь выложил картинку с картой мира, на которой изображены только Западная Европа, США и Австралия. Изображение дипломат подписал следующими словами: «Это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о "международном сообществе", он имеет в виду лишь узкую группу стран».

Ранее представитель МИД КНР заявил, что «настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США созерцают огонь с противоположного берега, подставляя европейских союзников». По его словам, США проявляют лишь внешнюю обеспокоенность ситуацией на Украине и проблемой беженцев в Европе.

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Николай Чигасов
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