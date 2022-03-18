Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта

Представитель МИД КНР обвинил США в «созерцании огня с противоположного берега»
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

США проявляют лишь внешнюю обеспокоенность ситуацией на Украине и проблемой беженцев в Европе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Дипломат назвал настоящую жертву украинского кризиса. «Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США созерцают огонь с противоположного берега, подставляя европейских союзников», — сказал он.

Материалы по теме:
Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Подставил плечо.Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
17 февраля
«Санкции бьют по тем, кто их вводит» Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
«Санкции бьют по тем, кто их вводит»Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
00:00

Представитель МИД Китая напомнил, как вице-президент США Камала Харрис во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой рассмеялась после вопроса журналистов о приеме беженцев с Украины.

Чжао Лицзянь обвинил Вашингтон в причастности к конфликту на Украине и посоветовал задуматься, какую роль Соединенные Штаты и НАТО сыграли в развернувшемся кризисе. Он также выразил надежду, что американская сторона в скором времени сформирует план и начнет прием беженцев.

Ранее диплома обвинил США, НАТО и ряда западных СМИ в лицемерии, когда речь идет о жертвах конфликтов среди мирного населения. Лицзянь призвал США и страны НАТО «прекратить возить боеприпасы и подливать масла в огонь», а вместе с Европой, Россией и Украиной «путем диалога и переговоров договориться о мире».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Назван срок возможной блокировки YouTube в России
США заявили о намерении расширить коалицию принимающих меры против России
Россиянам из одного ветхого дома предложили переехать в другой ветхий дом
В Федерации рестораторов отреагировали на уход «Макдоналдса» из России
Выездной процесс над бывшим министром Абызовым назначен на 23 марта в Мосгорсуде
Названо число прибывших в Белоруссию украинцев
США предрекли упадок из-за антироссийской политики
Польша заявила о намерении устроить в школы сотни тысяч украинских детей
В ООН отреагировали на данные России о биолабораториях США
Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.