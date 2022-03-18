Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта

Представитель МИД КНР обвинил США в «созерцании огня с противоположного берега»

США проявляют лишь внешнюю обеспокоенность ситуацией на Украине и проблемой беженцев в Европе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Дипломат назвал настоящую жертву украинского кризиса. «Можно сказать, что настоящей жертвой российско-украинского конфликта является Европа, в то время как США созерцают огонь с противоположного берега, подставляя европейских союзников», — сказал он.

Представитель МИД Китая напомнил, как вице-президент США Камала Харрис во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой рассмеялась после вопроса журналистов о приеме беженцев с Украины.

Чжао Лицзянь обвинил Вашингтон в причастности к конфликту на Украине и посоветовал задуматься, какую роль Соединенные Штаты и НАТО сыграли в развернувшемся кризисе. Он также выразил надежду, что американская сторона в скором времени сформирует план и начнет прием беженцев.

Ранее диплома обвинил США, НАТО и ряда западных СМИ в лицемерии, когда речь идет о жертвах конфликтов среди мирного населения. Лицзянь призвал США и страны НАТО «прекратить возить боеприпасы и подливать масла в огонь», а вместе с Европой, Россией и Украиной «путем диалога и переговоров договориться о мире».