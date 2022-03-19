Болсонару прокомментировал блокировку Telegram в Бразилии

Президент Болсонару назвал печальной новость о блокировке Telegram в Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал решение Верховного суда о блокировке мессенджера Telegram на территории страны, передает РБК.

В ходе выступления на мероприятии в Риу-Бранку, которое транслировалось в социальной сети Facebook, Болсонару назвал печальной новость о блокировке Telegram в Бразилии. Он также расценил решение судебной инстанции как «неприемлемое».

«По прибытии сюда, в Риу-Бранку, я получил новость, по меньшей мере печальную, о том, что решением одного единственного судьи в Бразилии будет заблокировано приложение Telegram», — заявил он.

На Telegram-канал Болсонару подписаны более 1,1 миллиона человек.

18 марта стало известно, что Бразилия заблокирует приложение Telegram по запросу полиции. Решение вынес судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что его заблокировали в стране из-за проблемы пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом страны.

Дуров пояснил, что компания выполнила предписания удалить незаконный в Бразилии контент и обязалась уведомлять о нарушениях через электронную почту. Вероятно, письмо Telegram, было утеряно, поскольку компания не получила ответ. Кроме того, Telegram пропустил решение суда в начале марта, которое содержало дополнительный запрос на удаление.