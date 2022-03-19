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Умер дирижер Михаил Юровский

Дирижер Михаил Юровский умер в возрасте 76 лет
Михаил Юровский

Михаил Юровский. Фото: www.opera-online.com

Дирижер Михаил Юровский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова.

«Он был настоящим другом Госоркестра. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного музыканта. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Михаил Юровский работал в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Большом театре, Komische Oper в Берлине, Semperoper и Staatskapelle в Дрездене. Также сотрудничал с филармоническими оркестрами Осло, Бергена, Лондона и Штутгарта, симфоническими оркестрами Ставангера (Норвегия) и Норрчепинга (Швеция).

В 2001 году дирижер был номинирован на премию «Грэмми» за записи оркестровой музыки Римского-Корсакова с симфоническим оркестром Берлинского радио. В 2012 году награжден Международной премией Шостаковича.

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Марина Совина
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