Генсек НАТО оценил вероятность вмешательства в украинский конфликт

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что целью альянса является недопущение конфликта с Россией

Целью НАТО является предотвращение конфликта с Россией, альянс сосредоточен на том, чтобы украинский кризис не вылился за границы этой страны, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

19 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, однако попытка провалилась. По его словам, то же можно сказать и об отношениях России и НАТО, хотя Москва и выступала с предложениями заключить равноправные договоренности.