Путин выразил соболезнования Китаю из-за крушения Boeing 737

Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями по поводу крушения Boeing 737

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели экипажа и пассажиров потерпевшего крушение самолета Boeing 737. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — говорится в телеграмме российского лидера.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту самолета находились 132 человека.