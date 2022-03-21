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Путин выразил соболезнования Китаю из-за крушения Boeing 737

Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями по поводу крушения Boeing 737

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели экипажа и пассажиров потерпевшего крушение самолета Boeing 737. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», — говорится в телеграмме российского лидера.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern. На борту самолета находились 132 человека.

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Николай Чигасов
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