Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Евросоюз собрался создать собственные силы быстрого реагирования

Совет ЕС принял решение создать для объединения собственные силы быстрого реагирования

Фото: Yves Herman / Reuters

Совет глав МИД и Минобороны стран Европейского союза (ЕС) принял решение создать для объединения собственные силы быстрого реагирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на резолюцию Совета Евросоюза.

Разработанная государствами-членами ЕС концепция «Стратегический компас» подразумевает создание пятитысячного корпуса европейских сил быстрого реагирования. Подобная концепция — первая в истории Европейского союза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен обеспечить свой продовольственный суверенитет и диверсифицировать источники снабжения. Он добавил, что Франция будет работать над стратегической автономией в оборонном секторе.

«ЕС смог быстро и скоординировано реагировать на кризис, организуя прием беженцев, направляя Украине военное снаряжение, а также принимая беспрецедентные санкции в отношении России», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В ООН назвали отказ от российского топлива безумием
Италия поддержала новый пакет санкций против России
Москвичей предупредили о полярном холоде в конце марта
ЕС утвердил «дополняющую НАТО» оборонную концепцию
Пользователи Apple пожаловались на сбои
СК России возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Греции
Считавшуюся вымершей змею встретили во второй раз за 60 лет
Гособвинение обжалует приговор бывшему главе Кирова
Российские следователи возбудили дела в отношении украинских врача и телеведущей
На смартфонах Samsung сломался GPS
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.