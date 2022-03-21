Евросоюз собрался создать собственные силы быстрого реагирования

Совет ЕС принял решение создать для объединения собственные силы быстрого реагирования

Совет глав МИД и Минобороны стран Европейского союза (ЕС) принял решение создать для объединения собственные силы быстрого реагирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на резолюцию Совета Евросоюза.

Разработанная государствами-членами ЕС концепция «Стратегический компас» подразумевает создание пятитысячного корпуса европейских сил быстрого реагирования. Подобная концепция — первая в истории Европейского союза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен обеспечить свой продовольственный суверенитет и диверсифицировать источники снабжения. Он добавил, что Франция будет работать над стратегической автономией в оборонном секторе.

«ЕС смог быстро и скоординировано реагировать на кризис, организуя прием беженцев, направляя Украине военное снаряжение, а также принимая беспрецедентные санкции в отношении России», — отметил он.