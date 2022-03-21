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Оценены риски при покупке рекламы в Instagram после ее запрета в России

Юрист заявил, что покупку рекламы в Instagram могут счесть финансированием экстремизма

Фото: Unsplash

Юрист Павел Чиков оценил риски при покупке пользователями рекламы в соцсетях Instagram и Facebook после того, как их деятельность была признана экстремистской и запрещена в России. По мнению специалиста, приобретение рекламы на этих платформах могут счесть финансированием экстремизма. Об этом сообщает ТАСС.

«Покупка рекламы в Instagram и Facebook может расцениваться как финансирование экстремистской организации (статья 282.3 Уголовного Кодекса РФ)», — заявил Чиков. Юрист добавил, что также возможно составить протокол на сайт или магазин, в которых есть ссылки на соответствующие соцсети, и на человека, распространяющего визитки с контактами в Instagram и Facebook. Подобные действия попадают под статью административного кодекса о публичной демонстрации символики экстремистской организации, уточнил специалист.

Юрист Асад Юсуфов, руководящий компанией Yusufov Group, разделил точку зрения Чикова. «Нельзя сейчас совершать никаких платежей за рекламу [в Facebook и Instagram], потому что в противном случае любой российский плательщик может быть признан экстремистом», — предостерег он.

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30 декабря

Тверской суд в Москве 21 марта признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской организацией, запретив ее деятельность в России. Решение вступило в силу немедленно.

Ранее также сообщалось, что прокурор на заседании по делу о запрете Meta высказался о последствиях для россиян после признания компании экстремистской организацией. Он подчеркнул, что использование юзерами продуктов компании (к ним относятся соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp — прим. «Ленты.ру») не может быть признано экстремизмом.

С исковым заявлением о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России в суд обратилась Генеральная прокуратура РФ. Перед этим стало известно, что компания временно разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных.

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Маргарита Щигарева
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