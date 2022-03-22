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Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе американских компаний из России

Захарова ответила на слова Псаки об уходе компаний США из РФ упреком о «Северном потоке-2»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России. Об этом Захарова написала в своем официальном Telegram-канале.

Захарова высмеяла заявление Псаки о том, что организации США покинули Россию по собственному решению. Она ответила на эти слова упреком о российском газопроводе «Северный поток-2».

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Представитель российского МИД написала, что «Псаки сообщила, что власти США не просили какие-либо организации приостановить свою деятельность в России. Компании сами решили покинуть страну». Комментируя это высказывания она отметила: «как и "Северный поток-2" — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ».

21 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что компании США сами решили покинуть Россию. «Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу из России», — подчеркнула она.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что западные бренды ушли из России из-за политического давления. Их возвращение зависит от сроков завершения специальной операции на Украине, полагает эксперт.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны.

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Марина Совина
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