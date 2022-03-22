Российский невролог назвала приводящее к потере сознания действие

Невролог Анисимова рассказала о риске потери сознания из-за поворота головы

Российский невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова назвала неочевидное действие, которое приводит к потере сознания. Врач, которую цитирует Ura.ru, объяснила, что человек рискует отключиться, просто повернув голову.

Такое явление, отметила специалист, возникает при увеличении давления крови в сонных артериях, а также при внешнем давлении на кожу в этой области.

«При нарушениях кровообращения, которое осуществляется по системе в сонной артерии, бывает такой синдром кавернозного синуса, когда человек может повернуть голову в сторону и резко отключиться», — рассказала Анисимова.

Она подчеркнула, что это не является инсультом, то есть нарушением мозгового кровообращения, напрямую. Подобное явление будет синокаротидным рефлексом, который проявляется потому, что в области разделения сонной артерии на внутреннюю и наружную находится чувствительный к перепадам давления участок.

По словам невролога, при этом синдроме у человека на несколько секунд останавливается сердце и дыхание, память выключается, а затем вновь запускается.

«Потом, через какое-то время, он приходит в себя. Так же резко, как он выключился, и продолжает жить до следующего эпизода», — добавила она.

Анисимова объяснила, что причинами возникновения синдрома могут являться нагрузка в спортивном зале, измененный состав крови, например, при сахарном диабете, а также электролитные изменения при COVID-19.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, при каких симптомах коронавируса следует вызывать скорую помощь. По его мнению, поводами для вызова врача являются сильная головная боль, температура выше 38,5 градуса, а также одышка и боли в районе сердца.