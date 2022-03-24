Бузова высказалась о запрете Instagram в России

Телеведущая Бузова призналась, что не понимает паники вокруг запрета Instagram в России

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась о запрете в России социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Свое отношение к ситуации вокруг платформы она раскрыла в разговоре с изданием «7Дней».

Бузова призналась, что не понимает паники блогеров из-за запрета Instagram в стране. «Зачем паниковать и нервничать, если я не могу ничего изменить? Человек такое существо, которое приспосабливается ко всему», — сказала она.

Также телеведущая отметила: если еще пять лет назад ее обвиняли в том, что она помешана на Instagram, то сегодня выяснилось, что на самом деле без социальной сети не могут прожить другие блогеры. «Зайдите в сторис ко всем блогерам, люди там плачут, рыдают, с ума сходят», — отметила Бузова.

21 марта стало известно, что Instagram и другую принадлежащую Meta соцсеть Facebook запретили в России из-за экстремистской деятельности. Поводом стало сообщение о том, что компания временно разрешит своим платформам в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военных.

Ольга Бузова была одной из самых популярных пользовательниц в российском Instagram. В январе 2020 года сообщалось, что певица поставила рекорд по числу подписчиков в соцсети. В тот момент на нее было подписано 19,1 миллиона человек. Незадолго до запрета платформы в конце марта этого года у телеведущей было 23 миллиона подписчиков.