Россию призвали заплатить за членство в Совете Европы

КМСЕ призвал Россию заплатить за членство в Совете Европы вплоть до 16 марта

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал Россию заплатить за членство в организации вплоть до 16 марта, когда были прекращены ее полномочия. Соответствующая резолюция принята на заседании комитета в среду, 23 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская Федерация должна полностью выполнить свои финансовые обязательства в рамках ее участия в Совете Европы и частичных соглашениях, до даты прекращения ее полномочий (...) на основе принципа соразмерности. Генеральному секретарю предлагается проинформировать Россию о сумме ее финансовых взносов на 2022 год, в том числе с учетом конвенционных механизмов», — говорится в тексте резолюции.

Отмечается, что Россия останется договаривающейся стороной тех конвенций и протоколов, подписанных в рамках Совета Европы, обязательный характер которых она признала.

16 марта Комитет министров Совета Европы (СЕ) принял решение о прекращении полномочий России в организации. В тот же день Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о приостановке рассмотрения жалоб россиян.