Союз журналистов России решил попросить принять меры против Google из-за цензуры

СЖР решил попросить Роскомнадзор и Генпрокуратуру принять меры против Google из-за цензуры

Союз журналистов России (СЖР) подготовил обращение в МИД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении американской компании Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube из-за цензуры в отношении российских средств массовой информации. Об этом решении организации сообщает ТАСС.

«Мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку. Мы — за свободный доступ к информации от СМИ, соблюдающих законы и нормы профессиональной деятельности», — сказал председатель Союза Владимир Соловьев.

При этом глава СЖР уточнил, что организация не призывает российские власти заблокировать в стране Google и YouTube. Тем не менее предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства, считает Соловьев.

Ранее Роскомнадзор потребовал от администрации YouTube разблокировать российские каналы, пригрозив ответными «технологическими мерами». Под ограничения платформы ранее попали каналы таких российских СМИ, как РБК, РЕН ТВ, НТВ, «Известия», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Пятый канал», «Звезда», Sputnik, РИА Новости и многие другие.

18 марта стало известно, что YouTube могут заблокировать на территории России до конца этой недели. Позднее в тот же день депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что этого не произойдет, если Google согласится на диалог.