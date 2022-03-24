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Попытавшийся покормить тигра несмотря на запрет мужчина чуть не лишился рук

В США тигр напал на пытавшегося покормить его сотрудника заповедника

Кадр: WINK

В США тигр напал на сотрудника заповедника, который пытался покормить животное несмотря на запрет и чуть не лишился рук. Об этом сообщает New York Post.

Нападение произошло недалеко от национального парка Эверглейдс в штате Флорида в среду, 23 марта, около 4:30 по местному времени. По данным офиса шерифа округа Коллиер, когда тигра кормил специалист, присматривающий за ним, в вольер вошел другой сотрудник. Мужчина тоже попытался дать животному мясо, и хищник бросился на него.

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Тигра удалось быстро оттащить, однако сотрудник заповедника получил серьезные травмы рук и был срочно госпитализирован. Сообщается, что пострадавший не имел разрешения на работу с хищниками. «До тех пор, пока люди верят, что могут запросто погладить тигра или войти к нему в вольер, такие печальные инциденты будут повторяться», — заявила представитель организации по защите животных PETA Дебби Метцлер.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина выжил после того, как на него набросились сразу три тигра. 47-летнему местному жителю удалось спастись от хищников на дереве.

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Никита Савин
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