Небензя обвинил Украину в использовании граждан в качестве живых щитов

Василий Небензя заявил, что Киев продолжит использовать людей в качестве живых щитов

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил власти Украины в использовании граждан в качестве живых щитов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Киев продолжит размещать тяжелые вооружения вблизи гражданской инфраструктуры. «Отсутствие гуманитарной резолюции Совета безопасности, безусловно, существенно осложнит жизнь гуманитарщиков "на земле", позволит украинской стороне и дальше игнорировать требования по установлению режима прекращения огня для вывода людей по гуманитарным коридорам», — заявил он.

Ранее Совет безопасности ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ) при голосовании воздержались. При этом ни одна страна не проголосовала против резолюции.

