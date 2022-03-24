Россияне начали скупать камеры видеонаблюдения

«Известия»: участники рынка сообщили о росте спроса на камеры видеонаблюдения в 1,5-2 раза

В России вырос спрос на камеры видеонаблюдения в 1,5-2 раза — граждане начали скупать их из опасения роста числа краж в период экономической неопределенности. Об этом в четверг, 24 марта, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Так, в «Мегафоне» сообщили о росте продаж IP-камер в рознице с 1 по 20 марта на 128 процентов в количественном и на 103 процента в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом февраля. В МТС зафиксировали увеличение спроса на отдельные виды домашних видеокамер в марте по сравнению с январем в 1,5 раза.

Сотрудник одного из крупных российских операторов связал рост спроса на такую технику с увеличением базовой потребности обеспечения безопасности. Такое же мнение в беседе с изданием выразил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В компании Ozon растущий спрос на видеокамеры связали с наступающим дачным сезоном и желанием россиян быть в курсе происходящего в своих квартирах.

Кусков также отметил, что усилить безопасность сейчас стремится и бизнес, которому камеры необходимы для пресечения воровства в торговых залах и на складах, а также государственные и муниципальные власти в рамках программ по усилению безопасности на улицах, во дворах, в подъездах. Он считает, что цены на камеры видеонаблюдения вырастут не так сильно, как на другую технику, поскольку такие устройства разрабатываются в России, а собираются в Китае.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост спроса на сейфы и патроны. Производители и продавцы сейфов рассказали, что россияне бросились скупать продукцию в последний месяц. Тенденцию связывают с отложенным спросом и тем, что у населения на руках стало храниться больше наличных денег.