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Россияне бросились скупать патроны и сейфы

РБК сообщило о росте спроса на сейфы и патроны в России

Фото: Jay Rembert / Unsplash

В России зафиксирован рост спроса на сейфы и патроны, сообщает РБК. Так, производители и продавцы сейфов рассказали изданию, что россияне бросились скупать продукцию в последний месяц.

В неделю с 21 по 27 февраля по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля закупки сейфов выросли на треть и у бизнеса (сегмент b2b), и у частных клиентов (b2c), рассказал представитель онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». На неделе по 6 марта рост в b2c составил еще 20 процентов, в b2b — 4 процента. Притом в неделю до 14-го спрос к предшествующей неделе все же снизился.

В моссковском магазине сейфов HardSafe сообщили, что «спрос увеличился на 100 процентов на все типы сейфов (и оружейные, и домашние)». Цены тоже увеличились, а кроме того, поставки импортных товаров пришлось остановить. Коммерческий директор «НПО Промет» (компания является крупнейшим производителем в сегменте бронированных и армированных сейфов) Алексей Петров считает, что рост спроса связан с несколькими факторами. Во-первых, речь идет об отложенном спросе, поскольку в конце прошлого года сейфы дорожали на фоне роста стоимости металлов. Во-вторых, с начала операции на Украине у населения на руках стало больше наличных денег.

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Что касается закупок оружия, то продажи российской продукции выросли на 20-30 процентов, рассказали в сети оружейных магазинов «7,62». Там связали спрос с новостным фоном после начала спецоперации и ростом цен на продукцию из-за курсовых колебаний, начавшихся еще в 2021 году. Кроме того, собеседник РБК уточнил, что патронов теперь стали брать гораздо больше. «Если обычно берут по пачке, сейчас возьмут десять. Сейчас они все закупятся и будут сидеть месяца три, ничего не приобретая», — пояснил он.

В середине марта также сообщалось, что клиенты российских банков стали активнее интересоваться арендой сейфовых ячеек. Согласно оценкам некоторых участников рынка, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на эту услугу вырос в разы, а занятость ячеек у некоторых приблизилась к предельной. Чаще всего россияне арендуют ячейку на один год, однако некоторые банки сообщают, что их клиенты интересуются этой услугой на срок от трех до шести месяцев.

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Платон Щукин
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