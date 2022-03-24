Постпред России при ООН оценил решение насчет резолюции по Украине

Постпред России Небензя призвал Запад в СБ ООН не политизировать гуманитарную тематику

Постпред России при ООН Василий Небензя оценил решение Совета безопасности (СБ), не принявшего гуманитарную резолюцию РФ по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Он прокомментировал документ в четверг, 24 марта, передает РИА Новости.

Постпред призвал западных партнеров в СБ не политизировать гуманитарную тематику.

«Мы призываем вас не политизировать гуманитарную тематику. Сожалеем о том, что Совет безопасности не смог принять резолюцию, которая бы способствовала решению этих (гуманитарных) вопросов», — сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности (СБ) ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15.