ЦБ возобновит покупку золота у банков

ЦБ будет покупать золото у банков, зафиксирует цену на уровне 5000 рублей за грамм

Центробанк с 28 марта возобновит покупку золота у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке, до конца июня за 1 грамм драгметалла будет предложено пять тысяч рублей, сообщает регулятор.

«Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм», — говорится в пресс-релизе.

Регулятор пояснил, что указанная цена способствует устойчивому предложению золота и бесперебойному функционированию золотодобывающей отрасли. После 30 июня цена будет уточняться в зависимости от баланса спроса и предложения.

25 марта руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил россиянам причину снижения цены выкупа слитка золота в банке. Он сказал, что финансовая организация может сделать это при малейшем недочете. Наметкин добавил, что золото является защитным активом в период неопределенности.

Банк России приостановил покупку золота у кредитных организаций с 15 марта. Отмечалось, что причиной стал возросший спрос населения на покупку золота в слитках.