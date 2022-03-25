Шойгу провел беседу с азербайджанским министром обороны

Шойгу созвонился с министром обороны Азербайджана на фоне обострения в Нагорном Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу созвонился с своим коллегой из Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Главы военных ведомств провели беседу на фоне обострения событий в Нагорном Карабахе, где Армения обвинила Азербайджан во вторжении в зону ответственности российских миротворцев. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе 25 марта 2022 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым», — говорится в сообщении Минобороны России.

В марте, несмотря на заявления Баку и Еревана о желании подписать мирный договор по итогам Второй Карабахской войны, в Нагорном Карабахе вновь стало неспокойно. Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заявили, что Азербайджан перекрыл поставки газа в НКР. Затем последовало сообщение об атаке азербайджанской армии на позиции сил НКР. Баку отрицает обвинения и называет сообщения армянской стороны ложью и провокациями.

В то же время в марте из Армении приходило несколько сообщений о попытках Еревана нормализовать отношения с соседями. Для содействия в заключении мирного договора с Азербайджаном премьер-министр страны Никол Пашинян назначил визит в Москву, а МИД Армении выражал готовность установить дипломатические отношения с Турцией.