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Американские военные получат плавающие машины ACV

BAE Systems поставит американским морпехам дополнительную партию плавающих машин ACV

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Корпус морской пехоты (КМП) США получит дополнительную партию плавающих машин Amphibious Combat Vehicle (ACV). Машины поставят в рамках дополнения к контракту, который ранее получила компания BAE Systems. Об этом сообщает Army Recognition.

Дополнение к соглашению подразумевает поставку военным 36 машин ACV и выполнение работ по обслуживанию бронетранспортеров (БТР). Новые машины планируют передать военным до марта 2024 года. КМП получит ACV в четырех вариантах, включая бронетранспортеры ACV-C, машины управления, ремонтно-эвакуационные машины ACV-R и машины с боевым модулем.

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Плавающий колесный бронетранспортер разработала компания BAE Systems в сотрудничестве с Iveco Defence Vehicles. Машина построена на шасси итальянского бронетранспортера Iveco SuperAV. БТР получил двигатель мощностью 690 лошадиных сил. ACV может плавать со скоростью 11 километров в час. Также бронетранспортер может нести боевой модуль Kongsberg МСТ-30 с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.

В феврале в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что на «Курганмашзаводе» подготовили производство плавающего бронетранспортера БТ-3Ф.

В январе в Индии показали советский плавающий танк ПТ-76 на параде. Машина возглавила шествие исторической техники.

В марте 2019 года КМП США опубликовал ролик, демонстрирующий возможности плавающей машины ACV.

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Даниил Иринин
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