Карпин оценил возможный допуск сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022

Карпин заявил, что допуск сборной России к стыкам станет торжеством здравого смысла

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможный допуск команды к стыковым матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022. Его слова передает ТАСС.

«При идеальном варианте мы должны получить право на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира. А как это будет выглядеть, наверное, не мне решать», — заявил он. По мнению тренера, это станет торжеством справедливости и здравого смысла.

Ранее Карпин рассказал о сборе национальной команды. По его словам, теории стало меньше и тренировки проходят более расслаблено. К команде в Новогорске не присоединился нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Форвард попросил тренера не вызывать его по семейным обстоятельствам.

21 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в переносе стыковых матчей на поздний срок. Таким образом, из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России по футболу лишилась шансов на участие в мировом первенстве в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль, однако сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.