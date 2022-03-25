Карпин понадеялся на скорое возвращение сборной России к официальным матчам

Карпин выразил надежду, что сборная России начнет проводить официальные матчи летом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на скорое возвращение национальной футбольной команды к официальным матчам. Его слова приводит РИА Новости.

«Я надеюсь на то, что сборная вернется летом и сыграет официальные матчи», — заявил Карпин. Он также рассказал о сборе национальной команды. По его словам, теории стало меньше и тренировки проходят более расслаблено.

23 марта Карпин оправдал решение команды Польши отказаться от матча отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года против России. Тренер заявил, что Россия поступила бы также, оказавшись на месте поляков.

8 марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре. Команда должна была 24 марта поспорить за это право с Россией, однако матч был отменен из-за санкций ФИФА в отношении российской сборной.

Ранее стало известно, что Карпин продолжит руководить национальной командой до конца 2022 года. Он сможет совмещать работу с должностью главного тренера «Ростова» до того момента, как сборная России вернется к выступлению на международной арене.