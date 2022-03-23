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Спорт

Карпин оправдал решение Польши отказаться от матча против России

Тренер Карпин заявил, что на месте Польши также отказался бы от матча отбора к ЧМ-2022
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оправдал решение команды Польши отказаться от матча отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года против России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер заявил, что Россия поступила бы также, оказавшись на месте поляков. «Я настаивал бы, сто процентов. Чтобы пройти дальше. И вы бы все кричали, орали, что их надо убирать. Их позиция абсолютно понятна. Они первыми и начали кричать, орать», — посчитал Карпин.

8 марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре. Команда должна была 24 марта поспорить за это право с Россией, однако матч был отменен после того, как страну дисквалифицировали.

До того, как ФИФА озвучила решение, команды Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами. Свой бойкот они объяснили сложной политической обстановкой.

Анастасия Борисова
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