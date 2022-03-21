Российскому футболу отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022

CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей отбора к чемпионату мира-2022 на поздний срок

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отказал в удовлетворении ходатайства Российского футбольного союза (РФС) о принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех прошений, поданных РФС. Отмечается, что рассмотрение апелляции РФС на отстранение сборной России и клубов Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) продолжится в соответствии с определенными сроками и порядком.

7 марта РФС направил в CAS апелляцию на отстранение российских команд. Отзывы ФИФА и УЕФА последуют в течение 20 дней. В РФС посчитали, что при положительном исходе дела сборная России сохранит шансы сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России по футболу лишилась шансов на участие в мировом первенстве в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль, однако сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.