Политолог оценил вероятность прекращения выдачи шенгенских виз россиянам

Политолог Фельдман назвал высокими шансы прекращения выдачи шенгена россиянам

Одним из политических инструментов давления Запада на Москву может стать прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Если Европа пойдет на это, ответ будет зеркальным, рассказал «Ленте.ру» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман, оценивая вероятность такого шага.

Ограничение на въезд россиян в страны Евросоюза — это жест поддержки Украины Западом, утверждает политолог.

«Шансы того, что россиянам перестанут выдавать шенген, по крайней мере туристический, действительно весьма высоки. В условиях, когда европейские политики боятся помогать Украине военными средствами, единственное, что они могут — это вводить новые санкции и транспортно-визовые ограничения. Логика развития событий ведет к тому, что скоро эти ограничения будут введены. Они имеют и политические цели, поскольку невозможность въехать на территорию Европейского союза ударит по жителям крупных российских городов, относящих себя к среднему или креативному классу. Этот класс всегда отличался своей оппозиционной настроенностью. Таким образом западные державы хотят дестабилизировать социально-политическую ситуацию в России, нанеся удар по людям, для которых невозможность поехать в Европу является чем-то чувствительным», — объяснил он.

Москва готова к такому развитию событий и примет ответные меры. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, власти уже разрабатывают такой проект президентского указа. Политолог Павел Фельдман считает, что первый шаг сделает Запад.

«Что касается России, она может действовать симметрично, может действовать на опережение, введя определенные ограничения в отношении европейских граждан на въезд сюда. Скорее всего, здесь Россия первым номером играть не будет. Она оценит ситуацию в зависимости от действий наших западных партнеров и зеркально реализует те меры, которые они направят против нас», — заключил он.

По словам Лаврова, акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию страны. И одновременно с этим для граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, будет облегчен порядок въезда и пребывания на территории России.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала ЕС рассмотреть возможность лишения гражданства государств объединения россиян и белорусов.

27 февраля правительство Германии сообщило, что Евросоюз откажется от «золотых паспортов» для граждан России и их семей. К ограничениям присоединятся США, Великобритания и Канада.

