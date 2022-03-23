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В США заявили о возможном упрощении въезда в страну для украинцев

Власти США начнут работу над упрощением въезда в страну для некоторых граждан Украины

Фото: Frank Hoermann / Global Look Press

Власти США заявили о возможном упрощении въезда в страну для украинцев, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Источник агентства сообщил, что администрация планирует начать работу над упрощением въезда для некоторых категорий граждан Украины на этой неделе.

Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что беженцы с Украины, которых примет у себя страна, получат трехлетнюю визу. По словам главы МИД, гуманитарная виза, которую начали выдавать украинцам, позволит им получить образование, государственное медицинское страхование по программе Medicare и разрешение на работу на протяжении всего срока действия.

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Марина Совина
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