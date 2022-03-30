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Американец объехал почти всю страну на велосипеде и похудел на 14 килограммов

52-летний американец Барнс объехал 31 штат из 50 на велосипеде и похудел на 14 килограммов

Фото: Bob Barnes

Житель Нью-Йорка путешествует по стране на велосипеде и планирует за год объехать все 50 штатов, посетив их столицы. Как сообщает Fox News, 52-летний Боб Барнс уже преодолел 60 процентов пути, объехав почти всю Америку, и за это время похудел на 14 килограммов.

Барнс начал путешествие 1 августа 2021 года. На момент написания новости американец покинул Флориду, которая стала 31-м штатом на его пути. «Я действительно счастлив. Погода меняется. Местность становится все лучше, но еще предстоит преодолеть несколько гор», — рассказал путешественник и признался, что немного грустит, когда думает о скором завершении поездки.

Во Флориде Барнс останавливался у знакомого, который накормил его ужином и сказал вещь, которая сильно повлияла на путешественника. Мужчина по имени Делберт обратил внимание американца на то, какое влияние он оказывает на людей и как он вдохновил лично его.

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Благодаря поездке на велосипеде Барнсу удалось сбросить 14 килограммов, хотя, как он утверждает, он для этого специально ничего не делал. По словам путешественника, в основном его рацион состоит из фастфуда и бутербродов с арахисовым маслом. Периодически он питается более здоровой пищей, когда гостит у жителей разных штатов во время остановок.

На момент написания новости американец двигался в сторону Атланты, штат Джроджия, и стремился преодолеть рубеж в 16 тысяч километров.

Ранее в Канаде женщина, которая прошла пешком 10 тысяч километров за пять лет, отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего здоровья и долголетия. Причинами своего долголетия женщина назвала активный образ жизни, занятия спортом и йогой, а также позитивное мышление.

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Евгения Черкасова
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