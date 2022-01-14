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Прошедшая 10 тысяч километров 100-летняя женщина раскрыла секрет своего здоровья

100-летняя долгожительница назвала причинами своего долголетия спорт и позитивное мышление
Myrtle Purchase

Myrtle Purchase. Фото: Berwick Comox Valley

В Канаде женщина, которая прошла пешком 10 тысяч километров за пять лет, отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего здоровья и долголетия. Об этом сообщает Parksville-Qualicum Beach News.

Миртл Перчэйз отметила знаменательную дату 11 января. Долгожительница рассказала, что начала работать продавщицей семян, когда ей было 12 лет, с тех пор ведет активный образ жизни уже 88 лет и старается каждый день проходить по нескольку километров. Перчэйз так любит ходить пешком, что сын купил ей шагомер.

Благодаря устройству выяснилось, что за последние пять лет пожилая канадка прошла десять тысяч километров — это все равно, что пересечь Канаду с запада на восток и обратно. Причинами своего долголетия женщина назвала активный образ жизни, занятия спортом и йогой, а также позитивное мышление. «Я стараюсь позитивно смотреть в будущее и больше концентрироваться на светлых сторонах жизни», — поделилась секретом юбилярша.

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В последнее время женщине стало сложнее ходить в плохую погоду, однако в дни, когда она не может совершать регулярных прогулок, она подбирает упражнения, которые можно выполнять дома.

Ранее 106-летняя жительница США раскрыла секрет своего долголетия. Она считает, что прожила так долго, потому что регулярно ела любимые бургеры.

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Никита Савин
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