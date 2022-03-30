В Германии назвали визит белорусских дипломатов в Бухенвальд нежелательным

В ФРГ отказались пригласить дипломатов Белоруссии на годовщину освобождения концлагерей

Немецкий фонд «Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора» отказался пригласить дипломатов Белоруссии на мероприятие, приуроченное к Международному дню освобождения узников нацистских лагерей. Реакцию Минска озвучил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает Sputnik.

«Полагаем, что данное сугубо эмоциональное и конъюнктурное решение не может быть ничем оправдано с учетом миллионных жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников различных концлагерей на территории Германии», — прокомментировал решение Глаз. Дипломат добавил, что Минск считает подобное действие плевком в лицо и прямым оскорблением Белоруссии.

Памятный день отмечается в ФРГ и мире 11 апреля, он приурочен к дате освобождения одного из крупнейших концлагерей на территории страны — Бухенвальда. Памятные мероприятия проходят там каждый год. Представители фонда, ныне администрирующего мемориальный комплекс бывшего концлагеря, отправили в посольство Белоруссии письмо, в котором назвали визит белорусских дипломатов в Бухенвальд нежелательным.

МИД Белоруссии добавил, что сотрудники дипмиссии в любом случае почтят память узников всех немецких концлагерей. Также Минск надеется, что подобное решение не скажется на белорусско-немецких дипломатических отношениях.

Ранее президент республики Александр Лукашенко вспомнил о событиях Вьетнамской войны. Политик назвал освободительную войну Северного Вьетнама общей исторической памятью Минска и Ханоя.