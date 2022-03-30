Журавль выпроводил аллигатора с площадки для гольфа
Канадский журавль выпроводил выползшего на поле для гольфа аллигатора в пруд
Канадский журавль выпроводил выползшего на площадку для гольфа аллигатора в американском городе Орландо, штат Флорида. На видео с птицей обратил внимание сайт телеканала News Channel 8.
Встречу журавля и рептилии записал на видео Дэвид Скот Шульц на поле гольф-клуба Eagle Creek Golf Course.
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Чтобы запугать противника, журавль расправлял крылья и следовал за ним. Таким образом птица сопроводила рептилию до пруда.
«Журавль преследовал аллигатора по дорожке. Я счел, что это была не лучшая идея», — отметил Шульц.
Ранее сообщалось, что жительница города Лейкленд, штат Флорида, сняла на видео огромного аллигатора-каннибала. Рептилия выползла на поле для гольфа, сжимая в зубах тушу убитого соперника.