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Огромного аллигатора-каннибала сняли на видео с жертвой в зубах

Гигантский аллигатор выполз на поле для гольфа с убитым соперником в зубах

Жительница американского города Лейкленд, штат Флорида, сняла на видео огромного аллигатора-каннибала. Об этом пишет издание The Sun.

На видео гигантская рептилия, которую местные жители окрестили Дедулей (Grandpappy), выползла на поле для гольфа, сжимая в зубах тушу убитого соперника. Длина аллигатора составляет около шести метров. Размеры его жертвы значительно меньше.

Биолог Коулмен М. Шихи III из Музея естественной истории Флориды утверждает, что для представителей этого вида такое поведение в порядке вещей. По его словам, крупные миссисипские аллигаторы нередко нападают на небольших сородичей и даже пожирают их. Весной, когда они ищут пару, это случается особенно часто.

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«Во время брачного сезона самцы ревностно охраняют свою территорию, из-за этого они могут быть более агрессивны, чем обычно, в отношении других самцов», — объясняет он.

Брачный сезон у аллигаторов начинается в начале апреля, а спаривание происходит в мае-июне. В конце июня самка аллигатора откладывает от 32 до 46 яиц, из которых вылупляется потомство в конце августа-начале сентября. В этот период рептилии активнее обычного, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

Ранее сообщалось, что огромный аллигатор на болоте в американском городе Лизберг, штат Флорида, украл убитую охотниками утку. Рептилия подплыла к утиной тушке и съела ее.

Олег Парамонов
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