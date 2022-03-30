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Мэр Донецка сообщил о попадании снаряда в девятиэтажный дом

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда Украины в 9-этажный дом по улице Пинтера

Фото: Telegram

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в жилой девятиэтажный дом по улице Пинтера. Он написал об этом в среду, 30 марта, в своем Telegram-канале.

«В результате ночного обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в 9-й этаж жилого дома по улице Пинтера, 8 (мкр-н Текстильщик). Частично разрушен 8-ой этаж 1-го подъезда с последующим возгоранием. Информация о пострадавших уточняется» — написал он.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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