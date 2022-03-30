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В Киргизии призвали Россию провести «миграционную амнистию»

Спикер парламента Киргизии призвал Россию рассмотреть возможность «миграционной амнистии»

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко призвал рассмотреть возможность о проведении в 2022 году очередной «миграционной амнистии» для киргизских граждан. Об этом сообщает «АКИpress».

Встреча прошла в рамках заседания совета Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ. Мамытов отметил, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе прописана свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Он попросил облегчить миграционные требования для граждан Киргизии.

Матвиенко отметила, что Россия заинтересована в укреплении отношений с Киргизией во всех сферах.

В октябре 2021 года Россия объявила о «миграционной амнистии» для 158 тысяч граждан Узбекистана

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София Сарджвеладзе
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