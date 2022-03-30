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Украинский снаряд разрушил несколько квартир жилого дома в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о разрушении этажа многоквартирного дома в ходе обстрела ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Алексей КулемZин»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в девятый этаж многоквартирного дома в ходе ночного обстрела города. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале

Снаряд, выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), частично разрушил многоэтажный жилой дом по адресу ул. Пинтера, 8, (мкр-н Текстильщик). По данным главы Донецка, в результате частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. «Информация о пострадавших уточняется», — написал Кулемзин.

Этой же ночью украинские войска обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике снарядами 122 калибра. Выпущено восемь снарядов со стороны ВСУ. Это второй обстрел Михайловки за ночь. Ранее украинские Вооруженные силы выпустили еще шесть снарядов по Михайловке и шесть по Пантелеймоновке. Обстрелы производились из населенного пункта Троицкое.

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Марина Совина
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