В МГУ рассказали о проблемах в учебе у девятилетней студентки психфака

Ректор МГУ Садовничий заявил, что у 9-летней студентки Тепляковой есть пересдачи и неявки

В Московском государственном университете (МГУ) рассказали о проблемах в учебе у девятилетней студентки факультета психологии Алисы Тепляковой. Как сообщил агентству ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий, у Тепляковой есть незакрытые задолженности по ряду предметов.

По словам Садовничего, девочка пока еще числится на факультете, и если она успешно сдаст все предметы, то продолжит учебу. Факт наличия пересдач у девятилетней студентки ректор назвал «обычным».

«Учится еще. У нее ряд несданных предметов, стоят неявки. Идет процесс обычный (…) Мы не будем отчислять, если будут выполнены все требования по учебе», — рассказал ректор МГУ.

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ, однако поступить на бюджет не смогла и выбрала контрактную форму обучения. Учеба Тепляковой в МГУ сопровождается рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы напал на завкафедрой на глазах у дочери.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская назвала ситуацию вокруг семьи Тепляковых буллингом. На давление, но уже со стороны Тепляковых, жаловались и в МГУ.