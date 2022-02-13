Детский омбудсмен Москвы раскритиковала буллинг семьи Тепляковых

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская раскритиковала буллинг семьи девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой. Она рассказала РИА Новости, что находится на связи с семьей.

Детский омбудсмен отметила, что история Алисы Тепляковой никого не оставляет в стороне. Сама Ярославская находится на связи с семьей и встречалась с отцом девочки.

«Хочу обратить внимание на тот факт, что только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых. Сначала все говорили, что Алиса может учиться в университете, а как только возникли сложности, — все отвернулись. Она ещё ребенок, и ей непросто», — заявила она.

Также детский омбудсмен добавила, что с точки зрения законодательства, Тепляковы ничего не нарушают. Она напомнила, что школа пройдена экстерном, девочка успешно сдала ЕГЭ на общих основаниях и получила аттестат. «Университет ее принял, и вдруг начались проблемы, о которых говорит вся страна. На лицо растерянность системы, которая просто не знает, что делать с такими детьми. А ведь такие дети есть. И родители вправе выбирать образовательный маршрут своим детям», — объяснила Ярославская.

Она добавила, что задача системы — создать безопасные психологические, эмоциональные и социальные условия для любых образовательных маршрутов. По ее словам, сейчас невозможно оценить, каким трудом и психологическими рисками Тепляковой достигается успех в обучении. Сложившаяся ситуация требует экспертной оценки, заключила омбудсмен.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» специалист по домашнему образованию Алексей Семенычев задал «один из главных вопросов» отцу 9-летней студентки МГУ. «Как Тепляков учил пятерых детей в одной комнате?» — поинтересовался он.

О поступлении Алисы Тепляковой на психологический факультет МГУ стало известно летом 2021 года. Девочка сдала ЕГЭ и экстерном окончила 11 классов. Родители заявляли о планах дочери досрочно завершить учебу в университете. Факультет в январе 2022 года отказался разрабатывать индивидуальный план обучения для Тепляковой.