В МГУ отказались от индивидуального обучения девятилетней студентки Тепляковой

Психологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) не станет разрабатывать индивидуальный план обучения для девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом NEWS.ru сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и завкафедрой психологии личности психфака МГУ Александр Асмолов.

По словам Асмолова, Теплякова вряд ли продолжит обучение на факультете в традиционном виде, так как программа обучения не соответствует личностной зрелости ребенка. Он посоветовал студентке отказаться от обучения на факультете и обратить внимание на другие возможности продолжения учебы, например в школе юного психолога.

«Индивидуальный план обучения Тепляковой — нонсенс! Речь вообще не идет об обучении. Индивидуальный план обучения — это все "бла-бла". Главная задача сейчас — не вкладывание в Алису тех или иных программ, как в робота, а развитие ее личности», — отметил Асмолов.

Ранее в январе в пресс-службе психфака заявили, что Теплякова пропустила зимнюю сессию и с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах. В ответ на это отец девочки пригрозил сотрудникам факультета полицией и заявил, что в МГУ разглашают персональные данные ребенка.