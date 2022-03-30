Одной категории россиян задумали дать право на ипотечные каникулы

Госдума рассмотрит законопроект об отсрочке выплаты ипотеки, оформленной призывниками

В Госдуме задумали давать право на ипотечные каникулы военнослужащим срочной службы и курсантам военных вузов. Соответствующий законопроект может быть рассмотрен во втором чтении на ближайших заседаниях нижней палаты парламента, сообщает «Парламентская газета».

Предполагается, что эта категория россиян сможет оформить отсрочку выплаты кредитов, оформленных до начала прохождения военной службы. Курсанты и призывники получат право установить дату начала и продолжительность льготного ипотечного периода. При этом каникулы не могут длиться дольше, чем срок военной службы плюс три месяца.

Как отметили в Госдуме, призыв на военную службу обычно сопровождается существенным сокращением доходов гражданина, и это повышает риск неисполнения кредитных обязательств. Если новый закон будет принят, финансовая нагрузка для этой категорий заемщиков заметно снизится.

Ранее сообщалось, что Центробанк рекомендовал российским банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. Это предлагается делать по заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года.