Водитель с бутылкой водки объяснил полиции свои действия заботой об экологии

Водитель из города Рединг попил воду из бутылки из-под водки и привлек внимание полиции

Водитель в английском городе Рединг, графство Беркшир, который пил из водочной бутылки за рулем, объяснил полицейским свои действия заботой об экологии. Об этом говорится в сообщении на странице местной дорожной полиции в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которое цитирует издание Mirror.

Полицейские получили сообщения о мужчине на автомобильной парковке, который привлек внимание прохожих тем, что попил из бутылки из-под водки, находясь за рулем автомобиля.

Они задержали подозреваемого, когда тот выехал с парковки, и заставили его пройти тест на наличие алкоголя в крови. Результат показал, что уровень алкоголя в крови у мужчины не превышает разрешенных значений. Выяснилось, что в бутылке из-под водки была вода. Водитель заявил сотрудникам правоохранительных органов, что таким образом он просто бережет экологию.

Он отметил, что ему больше нравится пить из стеклянных, а не пластиковых бутылок, а размер бутылки из-под водки отлично ему подходит.

Полицейские написали о произошедшем пост в Facebook. В комментариях пользователи высказали свои мнения о произошедшем. «Думаю, такие люди надеются подловить вас и потратить ваше время», — написал один из них. «Водитель ничего не нарушил. Пить из стеклянной бутылки приятнее», — отметил другой.

Оказалось, что мужчина не одинок в пристрастии к стеклянным бутылкам. Две пользовательницы написали, что их бабушка всегда носит лимонад в бутылке из-под вина.

Ранее сообщалось, что врачи излечили мужчину, чей организм самостоятельно производил алкоголь. В одном случае его опьянение было таким сильным, что в результате случайной полицейской проверки мужчина лишился водительских прав.

