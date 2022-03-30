Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Водитель с бутылкой водки объяснил полиции свои действия заботой об экологии

Водитель из города Рединг попил воду из бутылки из-под водки и привлек внимание полиции

Фото: TVP Roads Policing

Водитель в английском городе Рединг, графство Беркшир, который пил из водочной бутылки за рулем, объяснил полицейским свои действия заботой об экологии. Об этом говорится в сообщении на странице местной дорожной полиции в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которое цитирует издание Mirror.

Полицейские получили сообщения о мужчине на автомобильной парковке, который привлек внимание прохожих тем, что попил из бутылки из-под водки, находясь за рулем автомобиля.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января

Они задержали подозреваемого, когда тот выехал с парковки, и заставили его пройти тест на наличие алкоголя в крови. Результат показал, что уровень алкоголя в крови у мужчины не превышает разрешенных значений. Выяснилось, что в бутылке из-под водки была вода. Водитель заявил сотрудникам правоохранительных органов, что таким образом он просто бережет экологию.

Он отметил, что ему больше нравится пить из стеклянных, а не пластиковых бутылок, а размер бутылки из-под водки отлично ему подходит.

Полицейские написали о произошедшем пост в Facebook. В комментариях пользователи высказали свои мнения о произошедшем. «Думаю, такие люди надеются подловить вас и потратить ваше время», — написал один из них. «Водитель ничего не нарушил. Пить из стеклянной бутылки приятнее», — отметил другой.

Оказалось, что мужчина не одинок в пристрастии к стеклянным бутылкам. Две пользовательницы написали, что их бабушка всегда носит лимонад в бутылке из-под вина.

Ранее сообщалось, что врачи излечили мужчину, чей организм самостоятельно производил алкоголь. В одном случае его опьянение было таким сильным, что в результате случайной полицейской проверки мужчина лишился водительских прав.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Дмитрий Медведев назвал способ оставить Европу без газа
Минобороны обвинило Украину в массовых арестах населения в Харькове
В европейские хранилища в марте закачали рекордные объемы газа
В Минобороны России заявили о блокировке жителей Харькова в городе
Правивший 27 лет губернатор уверовал в Нибиру и раскрыл пророчество про Украину
Великобритания распространила санкции против Крыма на ДНР и ЛНР
Кадыров пригрозил зайти в Киев с военными
Медиапроект «ТопБЛОГ» объявил старт регистрации на второй сезон
Стало известно о состоянии Тутберидзе после Олимпиады в Пекине
Политолог Асафов назвал переговоры России и Украины «успешным этапом»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.