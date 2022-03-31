New York Post выдала кадр последствий обстрела ВСУ Донецка за «атаку России»

Американская газета NYP выдала кадр последствий обстрела ВСУ Донецка за «атаку России»

Американская газета New York Post (NYP) проиллюстрировала статью об «ударах по Киеву и Чернигову» видео, сделанным в Донецке. На то, что издание выдало съемку последствий обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) за последствия «атаки России», обратило внимание РИА Новости.

В материале NYP под названием «Россия продолжает бомбардировку украинских городов, несмотря на заявления о мире» говорится об «ударах российской армии по Киеву и Чернигову». Газета сопроводила материал видео под названием «Кадры, снятые с беспилотника, показывают повреждения жилых зданий после обстрела в Донецке».

О событиях в Донбассе упоминалось только в конце статьи. Донецк в материале был назван «спорным городом в восточной части Донбасса».

Ранее итальянская газета La Stampa выдала фотографию из Донецка с обломками украинской ракеты «Точка-У» за последствия «атаки России». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобный материал примером особого цинизма. Позже издание Ura.ru сообщило, что подаст в суд на издание за использование его снимка в фейке.

До этого американский телеканал ABC News в своем материале об ударе российской армии по Яворовскому полигону использовали снимок с обломками ракеты «Точка-У» в Донецке.