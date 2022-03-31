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Антонов рассказал о завышении США числа потерь российских военных на Украине

Посол России в США Антонов: Госдеп намеренно завышает число погибших военных РФ на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп намеренно завышает число якобы погибших российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине, при том, что реальные потери гораздо меньше. По его словам, причиной этому являются попытки США вызвать у россиян общественное недовольство, сообщает ТАСС.

«Представитель Госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет — вызвать общественное недовольство в нашей стране. Не получится», — заявил российский дипломат, комментируя утверждения замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о «значительных потерях» России при проведении спецоперации.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил, почему с киевскими властями бесполезно вести переговоры. Он отметил, что это не приводит к каким-либо практическим результатам, а также заставляет жителей освобожденных территорий переживать за свою судьбу.

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Марина Совина
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