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ФИФА ввела русский язык в качестве официального в организации

ФИФА утвердила русский язык в качестве одного из официальных

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела русский язык как официальный в организации. Об этом сообщает РИА Новости.

ФИФА утвердила русский язык в качестве одного из официальных языков на Конгрессе организации в четверг, 31 марта. К другим официальным языкам относятся английский, испанский, французский, немецкий.

Кроме того, Российский футбольный союз сохранил членство в ФИФА. Этот вопрос не поднимался в ходе Конгресса. При этом членство в организации не смогли сохранить национальные ассоциации Пакистана, Зимбабве и Кении.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.

Андрей Стрельцов
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