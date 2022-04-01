«Роскосмос» анонсировал заявление о будущем МКС

В «Роскосмосе» анонсировали заявление о будущем сотрудничества по МКС

В субботу, 2 апреля, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» сделает официальное заявление о будущем сотрудничества с зарубежными партнерами по программе Международной космической станции (МКС). О соответствующем анонсе в Telegram сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

Он напомнил, что «ранее НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам от лица генерального директора "Роскосмоса" были направлены письма с требованиями снять санкции с научного института ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и РКЦ "Прогресс" (производитель ракет "Союз-2")».

По словам Струговца, «срок получения ответов от зарубежных партнеров истек».

В марте Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце глава госкорпорации сообщил, что «Роскосмос» разослал зарубежным партнерам по МКС письма с предложением проработки «вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций».