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«Роскосмос» анонсировал заявление о будущем МКС

В «Роскосмосе» анонсировали заявление о будущем сотрудничества по МКС
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: «Роскосмос» / Globallookpress.com

В субботу, 2 апреля, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» сделает официальное заявление о будущем сотрудничества с зарубежными партнерами по программе Международной космической станции (МКС). О соответствующем анонсе в Telegram сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

Он напомнил, что «ранее НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам от лица генерального директора "Роскосмоса" были направлены письма с требованиями снять санкции с научного института ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и РКЦ "Прогресс" (производитель ракет "Союз-2")».

По словам Струговца, «срок получения ответов от зарубежных партнеров истек».

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В марте Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце глава госкорпорации сообщил, что «Роскосмос» разослал зарубежным партнерам по МКС письма с предложением проработки «вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций».

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Иван Потапов
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