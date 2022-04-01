Представители Украины требовали исключить Россию из ФИФА

Посол Украины в Катаре Андрей Кузьменко заявил, что РФС нужно исключить из ФИФА

Представители Украины требовали исключить Россию из Международной федерации футбола (ФИФА) на конгрессе организации в Катаре. Об этом сообщает ABC со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

По информации источника, с этой инициативой выступил посол Украины в Катаре Андрей Кузьменко, который был одним из наблюдателей на 72-м конгрессе ФИФА. «Я думаю, что Российский футбольный союз нужно исключить из ФИФА», — заявил он.

31 марта стало известно, что РФС сохранил членство в ФИФА. Соответствующий вопрос не рассматривался на конгрессе организации. По мнению главы ФИФА Джанни Инфантино, исключение России невозможно, так как оно помешает диалогу между странами.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.