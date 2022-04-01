Менеджер Усика рассказал о подготовке боксера к бою против Джошуа

Менеджер украинского боксера Усика Климас заявил, что обсуждения боя с Джошуа в разгаре

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас в интервью YouTube-каналу TMZ Sports рассказал о подготовке спортсмена к реваншу против британца Энтони Джошуа.

«Обсуждения с командой Джошуа в самом разгаре. Мы попытаемся начать подготовку к реваншу. Пока у нас нет даты боя, нет ничего», — заявил Климас. Он подчеркнул, что Усик уже уехал из Украины и находится в Европе. По словам менеджера, боксер нацелен на реванш с Джошуа, так как это прописано в контракте.

26 марта Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких. Поединок с британцем может состояться 25 июня в Саудовской Аравии.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.