Спикер Госдумы Володин назвал оперную певицу Нетребко предательницей из-за ее позиции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал оперную певицу Анну Нетребко предательницей за то, что она осудила действия России на Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края — переждать. А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки», — написал парламентарий.

По его мнению, в случае с Нетребко «жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине». Артистам, которые поддерживают российских военных, Володин выразил благодарность.

1 марта сообщалось, что Баварская государственная опера прекратит работу с оперной певицей за то, что она «недостаточно дистанцировалась» от спецоперации на Украине. После этого артистка написала в соцсетях, что выступает против действий России на Украине.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал критикующих действия России госслужащих покинуть свои посты.