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Россиянина осудили на пять лет за контрабанду древесины

В Иркутске местного жителя осудили на пять лет за контрабанду древесины на 197 млн рублей

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за контрабанду. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его признали виновным по статьям 191 («Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой») и 226 («Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с августа 2017-го по июль 2018 года подсудимый вместе с сообщниками поставлял иностранным компаниям незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериалов из хвойных и лиственных пород, указывая в таможенных декларациях недостоверные сведения о продавце и производителе. Таким образом, контрабандистам удалось вывезти за границу 34 тысячи кубических метров лесоматериалов общей стоимостью более 230 миллионов рублей, из них древесина стоимостью свыше 197 миллионов рублей была отправлена при непосредственном участии фигуранта.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Дело в отношении остальных участников группы выделено в отдельное производство.

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Елизавета Новикова
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