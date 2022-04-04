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Бывшего кандидата на пост губернатора Приморья задержали за мошенничество

СКР сообщил о задержании в Приморье экс-кандидата в губернаторы Ищенко за мошенничество

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморском крае правоохранительные органы задержали Андрея Ищенко, бывшего кандидата на должность губернатора, по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

Ему вменяется обман дольщиков на посту учредителя строительной компании «Аврора-Строй», уточнили «Ленте.ру» в краевом управлении Следственного комитета России (СКР). Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, с декабря 2016 года по июнь 2021 года Ищенко обманным путем похитил 105 миллионов рублей у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке.

СКР решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Любовь Ширижик
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